Tepede kazanan çıkmadı

Aksa Süper Ligi 23. hafta maçında Gönyeli ile Lefke 1-1 berabere kaldı. Oldukça soğuk bir havada oynanan maçta iki takım haftayı 1 puanla kapatırken bu sonuç ikisini de yaramadı

Stat: Gönyeli

Hakemler: Serhan Şimşek, Hüseyin Özaşık, Cem Öksüzoğluları

Gönyeli: Kemal, Ulaş (87.Dk Mustafa) Azat, Isaac, Talat, Süleyman (46.Dk Ahmet Can) A.Hatay, Şükrü, Agoha, Burak, Kağan (75.Dk Kahraman)

Lefke: M.Özeralp, Mustafa, Y.Şipal (90+3.Dk Seydi) Aykut, Yakup (36.Dk Y.Çetin) Kemal, Rahmi (37.Dk Tuncay) Aziz, Amstrong, Kasım, M.Toros (54.Dk Umut)

Goller: 30.Dk Agoha (Gönyeli) 7.Dk Isaac(KK) (Lefke)





AKSA Süper Lig’in 23’üncü haftasında Gönyeli ile Lefke karşı karşıya geldi, mücadele 1-1 sona erdi.

Gönyeli Stadı’nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 7’nci dakikada Isaac Owusu’nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Kırmızı beyazlı ekip, 30’uncu dakikada Sampson Agoha ile beraberliği yakaladı.

Karşılaşmada başka gol olmazken, iki ekip de 1’er puanla sahadan ayrıldı ve 39 puana yükseldi.



Foto: Gökhan Kuzu