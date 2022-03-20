Tepede kazanan çıkmadı

Stat: Gönyeli
Hakemler: Serhan Şimşek, Hüseyin Özaşık, Cem Öksüzoğluları
Gönyeli: Kemal, Ulaş (87.Dk Mustafa) Azat, Isaac, Talat, Süleyman (46.Dk Ahmet Can) A.Hatay, Şükrü, Agoha, Burak, Kağan (75.Dk Kahraman)
Lefke: M.Özeralp, Mustafa, Y.Şipal (90+3.Dk Seydi) Aykut, Yakup (36.Dk Y.Çetin) Kemal, Rahmi (37.Dk Tuncay) Aziz, Amstrong, Kasım, M.Toros (54.Dk Umut)
Goller: 30.Dk Agoha (Gönyeli) 7.Dk Isaac(KK) (Lefke)
AKSA Süper Lig’in 23’üncü haftasında Gönyeli ile Lefke karşı karşıya geldi, mücadele 1-1 sona erdi.
Gönyeli Stadı’nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip, 7’nci dakikada Isaac Owusu’nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Kırmızı beyazlı ekip, 30’uncu dakikada Sampson Agoha ile beraberliği yakaladı.
Karşılaşmada başka gol olmazken, iki ekip de 1’er puanla sahadan ayrıldı ve 39 puana yükseldi.
Foto: Gökhan Kuzu
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