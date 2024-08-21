Tepe’de Kartal kanatlandı

2024-25 Futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ve 1. Lig takımları güçlerini ve eksiklerini görmek için hazırlık maçlarına devam ediyorlar.

Dün iki süper lig ekibi olan Gönyeli ile Yenicami Gönyeli Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Karşılıklı gollerle geçen karşılaşmayı konuk Yenicami 3 – 2 kazandı.

(Foto: Gökhan Kuzu)