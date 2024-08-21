banner913
banner932
Joao Felix'ten Chelsea'ye 7 yıllık imza
Joao Felix'ten Chelsea'ye 7 yıllık imza
17 0
Turizm engellemeleri kabul edilemez
Turizm engellemeleri kabul edilemez"
20 0
 
13. Yenİboğaziçi Pulya Festivali’nde renkli gece
13. Yenİboğaziçi Pulya Festivali’nde renkli gece
16 0
Asgari ücret için çağrı
Asgari ücret için çağrı
31 0
Alışveriş çilesi
Alışveriş çilesi
18 0
İnternete yüzde 100 zam
İnternete yüzde 100 zam
23 0
Antalya'da 10 milyon turist rekoru
Antalya'da 10 milyon turist rekoru
37 0
banner1032

Tepe’de Kartal kanatlandı

banner1020

banner1045
Tepe’de Kartal kanatlandı
banner971
2024-25 Futbol sezonu hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ve 1. Lig takımları güçlerini ve eksiklerini görmek için hazırlık maçlarına devam ediyorlar.
Dün iki süper lig ekibi olan Gönyeli ile Yenicami Gönyeli Stadı’nda karşı karşıya geldiler.
Karşılıklı gollerle geçen karşılaşmayı konuk Yenicami  3 – 2 kazandı.
(Foto: Gökhan Kuzu)
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.