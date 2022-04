Tepede kardeş payı yaptılar

Gönyeli ile Küçük Kaymaklı 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı

Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Halil Erdem Canaloğlu, İsmail Egeli

Gönyeli: Kemal, Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can, Rıdvan, Kahraman, Şükrü, A.Hatay, Süleyman, Ulaş

Goller: 3.Dk Rıdvan, 61.Dk Ahmet Can(Gönyeli)2.Dk Arda, 90.Dk Muhammet Nazik(K.Kaymaklı)



Ligde orta sıralarda yer alan iki takımın mücadelesinde maça her iki takımda iyi başladı ve 2.dakikada gelişen K.Kaymaklı atağında genç golcü Arda attığı golle takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Gönyeli bu gole cevap vermede gecikmedi ve 3.dakikada gelişen atakta Gönyeli’nin genç oyuncusu Rıdvan attığı golle takımını 1-1’lik skora taşıdı. İlk devrenin geriye kalan dakikalarında her iki takımın gol çabası sonuç vermedi ve devre 1-1 sona erdi. İkinci devrenin 61.dakikasında gelişen Gönyeli atağında Ahmet Can sahneye çıktı attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. K.Kaymaklı karşılaşmanın 90.dakikasında geliştirdiği atakta kazanılan penaltı atışını Muhammet Nazik topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2 yaptı ve maçta bu skorla sona erdi.