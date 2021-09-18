Tepede Gönyeli güldü

Yer: Gönyeli Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Ali Akçınar, Sertan Alkın
Gönyeli: Kemal, Azat, Isaac, Talat, Ahmet Can(Erdinç), Kahraman, Burak(Rıdvan), Hamis(Yusuf), Sylla, Ahmet Hatay, Süleyman(Mustafa)
Türk Ocağı: Hüseyin Erkan, Remzi, Doğukan, Ertaç, Mustafa (İsmet), Cevdet(Candy), İlker İnceler, Bilal, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim
GOL: DK 7 Burak Koçar(Gönyeli).
AKSA Süper Lig'de Gönyeli ligin ilk maçında kendi evinde, Tepede Türk Ocağı'nı, Burak Koçar'ın maçın başlarında attığı tek golüyle geçerek sezona galibiyetle başladı.
Maçın ilk devresinde Gönyeli birçok gol fırsatı yakalarken, Türk Ocağı kalecisi Hüseyin Erkan kurtarışlarıyla rakiplerine gol şansı vermezken sadece 7. Dakikada Burak Koçar’ın golüne engel olamadı.
7. dakikada sağdan Kahraman ile başlayan Gönyeli atağında, yapılan ortaya arka direkte topa vuruş yapan Burak Koçar, güzel bir golle takımını öne geçirdi.1 – 0 İlk devrede kalan dakikalarda başka gol olmadı.
İkinci devrede oyunun temposu düşerken, gol pozisyonu sayısı da azaldı. Taraftarının da desteğini alan Gönyeli, Türk Ocağı karşısında skoru korumayı başardı.
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