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Tepe’de Değirmenlik fırtınası esti

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Birinci Ligin üçüncü haftasında liderlik mücadelesi veren Gönyeli ile M.Değirmenlik arasında oynanan karşılaşmada Değirmenlik sahadan 4 -1 galip ayrılarak kayıpsız liderliğini sürdürdü

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Tepe’de Değirmenlik fırtınası esti
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Yer:Gönyeli
Hakemler:Ali Özer, Hakan Gök, Özal Çağlayan
Gönyeli:Okyanus, Ahmet Can Temel(DK 75 Anıl), Cevdet(DK 65 Berkant), Erol, Ertuğrul(DK 64 Dennis), İbrahim Öksüzoğluları(DK 66 Ahmet Aksoy), İlyas, Kahraman, Metin, Mustafa, İbrahim Kaba(DK 65 Süleyman).
Miracle Değirmenlik:Hasan, Hüseyin Sadıklar(DK 83 Cahit), Yasin, Halil, Hasan Ulukök, Semih(DK 82 Murat), Fırat, Şükrü(DK 66 Ulaş), Hüseyin Deynekli(DK 66 Kağan), Kasım(DK 87 Yunus Emre), İlyas.
Goller: DK 5 İlyas(Gönyeli). DK 33, 63 pen Kasım, DK 18 Şükrü, DK 45+2 Hüseyin Deynekli(Miracle Değirmenlik).
 
Aksa 1. Ligin ilk iki haftasını kayıpsız geçen iki takım Gönyeli ile M.Değirmenlik arasındaki mücadelenin galibi 4-1’lik skorla konuk M.Değirmenlik oldu.
5.DK: Gönyeli kontra atağında savunma arkasına sarkan İlyas kaleci Hasan Piro’yu mağlup etti. 1-0
10.DK: Bir başka gelişen Gönyeli atağında Cevdet’in ceza alanı içerisinde dar açıdan vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.
18.DK: Miracle Değirmenlik takımının kalabalık adamla geliştirdiği atakta Şükrü zor pozisyonda topu filelere göndererek skoru eşitledi.1-1
33.DK: Miracle Değirmenlik takımının paslaşarak kullandığı serbest vuruşta sağ kanattan Hüseyin Sadıklar’ın güzel ortasını iyi takip eden Kasım kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi.1-2
45+2.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında ceza alanı içerisinde topa güzel bir vuruş yapan Hüseyin Deynekli topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.1-3
56.DK: Konuk Miracle Değirmenlik kontra atağında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Şükrü’nün vuruşunu kaleci Okyanus ayakları ile önledi.
60.DK: Sağ kanattan gelişen bir başka konuk takım atağında Kasım’ın son çizgiden yaptığı ortada Şükrü’nün kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
63.DK: Gelişen bir başka Miracle Değirmenlik atağında Gönyeli ceza alanı içerisinde savunma topa elle müdahale edince konuk takım penaltı vuruşu kazandı. Topu başına geçen Kasım kendisinin 2 takımının dördüncü golünü filelere gönderdi.1-4
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma Miracle Değirmenlik galibiyeti ile son buldu.
 
(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)

 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Değirmenlik SK 3 3 0 0 14 2 12 9
2. Mormenekşe GBSK 3 2 1 0 6 4 2 7
3. Gönyeli SK 3 2 0 1 7 4 3 6
4. Yalova SK 3 1 2 0 5 3 2 5
5. Esentepe KKSK 3 1 2 0 3 1 2 5
6. M. Hacıali Yılmazköy SK 3 1 2 0 4 3 1 5
7. Maraş GSK 3 1 1 1 6 6 0 4
8. Girne Halk Evi 3 1 1 1 1 1 0 4
9. Geçitkale GSK 3 1 1 1 7 8 -1 4
10. Ozanköy SK 3 1 1 1 4 8 -4 4
11. Dem s Cons. Çanakkale TSK 3 1 0 2 6 3 3 3
12. Lapta TBSK 3 1 0 2 4 7 -3 3
13. Düzkaya KOSK 3 1 0 2 1 6 -5 3
14. Binatlı YSK 3 0 2 1 1 2 -1 2
15. Hamitköy ŞHSK 3 0 1 2 1 5 -4 1
16. Baf Ülkü Yurdu 3 0 0 3 1 8 -7 0

 
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