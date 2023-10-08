Tepe’de Değirmenlik fırtınası esti

Hakemler:Ali Özer, Hakan Gök, Özal Çağlayan
Gönyeli:Okyanus, Ahmet Can Temel(DK 75 Anıl), Cevdet(DK 65 Berkant), Erol, Ertuğrul(DK 64 Dennis), İbrahim Öksüzoğluları(DK 66 Ahmet Aksoy), İlyas, Kahraman, Metin, Mustafa, İbrahim Kaba(DK 65 Süleyman).
Miracle Değirmenlik:Hasan, Hüseyin Sadıklar(DK 83 Cahit), Yasin, Halil, Hasan Ulukök, Semih(DK 82 Murat), Fırat, Şükrü(DK 66 Ulaş), Hüseyin Deynekli(DK 66 Kağan), Kasım(DK 87 Yunus Emre), İlyas.
Goller: DK 5 İlyas(Gönyeli). DK 33, 63 pen Kasım, DK 18 Şükrü, DK 45+2 Hüseyin Deynekli(Miracle Değirmenlik).
Aksa 1. Ligin ilk iki haftasını kayıpsız geçen iki takım Gönyeli ile M.Değirmenlik arasındaki mücadelenin galibi 4-1’lik skorla konuk M.Değirmenlik oldu.
5.DK: Gönyeli kontra atağında savunma arkasına sarkan İlyas kaleci Hasan Piro’yu mağlup etti. 1-0
10.DK: Bir başka gelişen Gönyeli atağında Cevdet’in ceza alanı içerisinde dar açıdan vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.
18.DK: Miracle Değirmenlik takımının kalabalık adamla geliştirdiği atakta Şükrü zor pozisyonda topu filelere göndererek skoru eşitledi.1-1
33.DK: Miracle Değirmenlik takımının paslaşarak kullandığı serbest vuruşta sağ kanattan Hüseyin Sadıklar’ın güzel ortasını iyi takip eden Kasım kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi.1-2
45+2.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında ceza alanı içerisinde topa güzel bir vuruş yapan Hüseyin Deynekli topu filelere göndererek farkı ikiye çıkardı.1-3
56.DK: Konuk Miracle Değirmenlik kontra atağında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Şükrü’nün vuruşunu kaleci Okyanus ayakları ile önledi.
60.DK: Sağ kanattan gelişen bir başka konuk takım atağında Kasım’ın son çizgiden yaptığı ortada Şükrü’nün kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
63.DK: Gelişen bir başka Miracle Değirmenlik atağında Gönyeli ceza alanı içerisinde savunma topa elle müdahale edince konuk takım penaltı vuruşu kazandı. Topu başına geçen Kasım kendisinin 2 takımının dördüncü golünü filelere gönderdi.1-4
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma Miracle Değirmenlik galibiyeti ile son buldu.
(Fotoğraf: Gökhan Kuzu)
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|3
|3
|0
|0
|14
|2
|12
|9
|2.
|Mormenekşe GBSK
|3
|2
|1
|0
|6
|4
|2
|7
|3.
|Gönyeli SK
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|3
|6
|4.
|Yalova SK
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|5.
|Esentepe KKSK
|3
|1
|2
|0
|3
|1
|2
|5
|6.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|3
|1
|2
|0
|4
|3
|1
|5
|7.
|Maraş GSK
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|8.
|Girne Halk Evi
|3
|1
|1
|1
|1
|1
|0
|4
|9.
|Geçitkale GSK
|3
|1
|1
|1
|7
|8
|-1
|4
|10.
|Ozanköy SK
|3
|1
|1
|1
|4
|8
|-4
|4
|11.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|3
|1
|0
|2
|6
|3
|3
|3
|12.
|Lapta TBSK
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
|13.
|Düzkaya KOSK
|3
|1
|0
|2
|1
|6
|-5
|3
|14.
|Binatlı YSK
|3
|0
|2
|1
|1
|2
|-1
|2
|15.
|Hamitköy ŞHSK
|3
|0
|1
|2
|1
|5
|-4
|1
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|3
|0
|0
|3
|1
|8
|-7
|0