Tepe’de Değirmenlik fırtınası esti

Birinci Ligin üçüncü haftasında liderlik mücadelesi veren Gönyeli ile M.Değirmenlik arasında oynanan karşılaşmada Değirmenlik sahadan 4 -1 galip ayrılarak kayıpsız liderliğini sürdürdü

GönyeliAli Özer, Hakan Gök, Özal ÇağlayanOkyanus, Ahmet Can Temel(DK 75 Anıl), Cevdet(DK 65 Berkant), Erol, Ertuğrul(DK 64 Dennis), İbrahim Öksüzoğluları(DK 66 Ahmet Aksoy), İlyas, Kahraman, Metin, Mustafa, İbrahim Kaba(DK 65 Süleyman).Hasan, Hüseyin Sadıklar(DK 83 Cahit), Yasin, Halil, Hasan Ulukök, Semih(DK 82 Murat), Fırat, Şükrü(DK 66 Ulaş), Hüseyin Deynekli(DK 66 Kağan), Kasım(DK 87 Yunus Emre), İlyas.Aksa 1. Ligin ilk iki haftasını kayıpsız geçen iki takım Gönyeli ile M.Değirmenlik arasındaki mücadelenin galibi 4-1’lik skorla konuk M.Değirmenlik oldu.5.DK: Gönyeli kontra atağında savunma arkasına sarkan İlyas kaleci Hasan Piro’yu mağlup etti. 1-0Bir başka gelişen Gönyeli atağında Cevdet’in ceza alanı içerisinde dar açıdan vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.Konuk Miracle Değirmenlik kontra atağında kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Şükrü’nün vuruşunu kaleci Okyanus ayakları ile önledi.Sağ kanattan gelişen bir başka konuk takım atağında Kasım’ın son çizgiden yaptığı ortada Şükrü’nün kafa vuruşunda top yandan auta gitti.Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma Miracle Değirmenlik galibiyeti ile son buldu.