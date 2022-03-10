banner762
Vettel’in kaskında KKTC bayrağı
Vettel’in kaskında KKTC bayrağı
7 0
Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor
Kamyon ve ağır araç sürücüleri yollarda terör estiriyor
78 0
 
U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor
U18 karmalarımızın Türkiye’de mücadelesi sürüyor
11 0
35 0
"Yollardaki çukurların verdiği zararı kim ödeyecek?”
94 0
"Yeniboğaziçi Belediyesi Kadın Dayanışma Koruluğu” kuruldu
18 0
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
Basın-Sen Meclis önünde basın açıklaması yaptı
15 0
banner797
banner794

Tepebaşı'nda Hüseyin Gürşan başkanlığa talip

banner476

banner714
Tepebaşı'nda Hüseyin Gürşan başkanlığa talip
Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Tepebaşı Spor Kulübünde yeni sezon hazırlıkları öncesinde olağan genel kurul gerçekleştirilecek.
Tepebaşı Spor Kulübü lokalinde18 Mart Perşembe akşam yapılacak olan olağan genel kurulda başkanlık seçimi de yapılacak. Başkanlık için tek aday ise Hüseyin Gürşan olacak.Hüseyin Gürşan üyelerden onay alması halinde ise antrenörlük için Hamis Çakır’ı göreve getirecek. Takımın hedefi ise BTM Birinci Lige çıkmak olacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.