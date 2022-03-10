Tepebaşı'nda Hüseyin Gürşan başkanlığa talip

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig kulüplerinden Tepebaşı Spor Kulübünde yeni sezon hazırlıkları öncesinde olağan genel kurul gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Spor Kulübü lokalinde18 Mart Perşembe akşam yapılacak olan olağan genel kurulda başkanlık seçimi de yapılacak. Başkanlık için tek aday ise Hüseyin Gürşan olacak.Hüseyin Gürşan üyelerden onay alması halinde ise antrenörlük için Hamis Çakır’ı göreve getirecek. Takımın hedefi ise BTM Birinci Lige çıkmak olacak.

