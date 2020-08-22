Teknik direktörlük kursu ertelendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenleneceği açıklanan KTFF Teknik Direktörlük Kursu’nun ikinci aşaması ileri bir tarihe ertelendi.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından, kursla ilgili detaylı bilginin ilerleyen süreçte verileceği duyuruldu.
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