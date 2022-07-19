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Teknik Direktör kursu başladı

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Teknik Direktör kursu başladı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen Teknik Direktör Kursu'nun 1.aşaması başladı. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kursta KTFF Antrenör Eğitmeni Mustafa Borataş ve TFF Eğitimcisi Hakan Yılmaz, kursiyerlere bilgiler veriyor. Teorik ve uygulamalı derslere katılan antrenörler arasında başarılı olanlar teknik direktör belgesine sahip olabilecek.
 
 
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