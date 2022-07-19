Teknik Direktör kursu başladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu tarafından organize edilen Teknik Direktör Kursu'nun 1.aşaması başladı. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleşen kursta KTFF Antrenör Eğitmeni Mustafa Borataş ve TFF Eğitimcisi Hakan Yılmaz, kursiyerlere bilgiler veriyor. Teorik ve uygulamalı derslere katılan antrenörler arasında başarılı olanlar teknik direktör belgesine sahip olabilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.