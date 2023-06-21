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Tekin: Üç puan için oynayacağız

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Tekin: Üç puan için oynayacağız
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 3. haftada İkinci Grupta zorlu bir zirve mücadelesi oynanacak.
23 Haziran Cuma günü saat 18:00’de grubun kayıpsız 2 takımı Gayretköy ile Akçay, Gayretköy Stadında karşılaşacaklar. Zorlu maç öncesinde Gayretköy kulüp başkanı Ömer Faruk Tekin açıklamalarda bulundu. Ömer Faruk Tekin’in açıklamaları şöyle:
“Cuma günü Akçay’ı konuk edeceğiz. İki antrenmanla maça hazırlandık. Cezalı ve sakat futbolcumuz yoktur.
Tam kadro sahaya çıkacağımız maçı tabii ki kazanmak isteyeceğiz. Üç puan için oynayacağız. Dost ve kardeş takım Akçay’ın da gücünü biliyoruz. Dostluk kazansın.”
 
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