banner875
banner885
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
4 0
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler’e öğrencilerden yoğun ilgi
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler’e öğrencilerden yoğun ilgi
6 0
 
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
185 0
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
213 0
“Bu hale getiren kişi, hiç mi vicdanın sızlamadı?”
“Bu hale getiren kişi, hiç mi vicdanın sızlamadı?”
13 0
Haspolat’ta özel gün yaşandı
Haspolat’ta özel gün yaşandı
110 0
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
12 0
banner878
banner887

Tek yenilgisiz MTG A takımı

banner898

Aksa Liglerinin hem A hem de A2 liglerinde mücadele eden takımlar içinde tek yenilgisiz takım Mağusa Türk Gücü A takımı kaldı

banner825
Tek yenilgisiz MTG A takımı
banner892
İBRAHİM DALOĞLU
Aksa Süper Lig ile 1. Lig’de 12. Hafta geride kalırken tüm liglerde yenilgisiz tek takım kaldı.
Aksa Liglerinin hem A hem de A2 liglerinde mücadele eden takımlar içinde tek yenilgisiz takım Mağusa Türk Gücü A takımı kaldı.
12. haftaya Süper Lig A takımlarda Mağusa Türk Gücü ve 1. Lig A2  takımlarından Yeniboğaziçi A2 takımı  yenilgisiz olarak girerken, Yeniboğaziçi takımı evinde Unimar Maraş takımına 2-1 mağlup olarak yenilgisizliğini kaybetti. Bu mağlubiyete rağmen Yeniboğaziçi takımı en yakın rakibi Gençler Birliği’nden 6 puan önde liderliğini sürdürüyor.
MTG A takımı ise 12. Hafta sonunda sadece bir beraberlikle 34 puanla en yakın rakibinden 7 puan farkla liderliğini sürdürüyor.
EN AZ GOL YİYEN 2 TAKIMDAN BİRİ MTG
Öte yandan Süper Lig’de en az gol yiyen 2 takımdan biri yine MTG oldu.
Ligde 12. Hafta sonunda kalesinde sadece 7 gol gören Mesarya takımı en az gol yiyen takım olurken, Mağusa Türk Gücü ise kalesinde sadece 8 gol görerek en az gol yiyen ikinci takım oldu.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.