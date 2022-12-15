Tek yenilgisiz MTG A takımı

İBRAHİM DALOĞLU
Aksa Süper Lig ile 1. Lig’de 12. Hafta geride kalırken tüm liglerde yenilgisiz tek takım kaldı.
Aksa Liglerinin hem A hem de A2 liglerinde mücadele eden takımlar içinde tek yenilgisiz takım Mağusa Türk Gücü A takımı kaldı.
12. haftaya Süper Lig A takımlarda Mağusa Türk Gücü ve 1. Lig A2 takımlarından Yeniboğaziçi A2 takımı yenilgisiz olarak girerken, Yeniboğaziçi takımı evinde Unimar Maraş takımına 2-1 mağlup olarak yenilgisizliğini kaybetti. Bu mağlubiyete rağmen Yeniboğaziçi takımı en yakın rakibi Gençler Birliği’nden 6 puan önde liderliğini sürdürüyor.
MTG A takımı ise 12. Hafta sonunda sadece bir beraberlikle 34 puanla en yakın rakibinden 7 puan farkla liderliğini sürdürüyor.
EN AZ GOL YİYEN 2 TAKIMDAN BİRİ MTG
Öte yandan Süper Lig’de en az gol yiyen 2 takımdan biri yine MTG oldu.
Ligde 12. Hafta sonunda kalesinde sadece 7 gol gören Mesarya takımı en az gol yiyen takım olurken, Mağusa Türk Gücü ise kalesinde sadece 8 gol görerek en az gol yiyen ikinci takım oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.