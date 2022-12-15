Tek yenilgisiz MTG A takımı

Aksa Liglerinin hem A hem de A2 liglerinde mücadele eden takımlar içinde tek yenilgisiz takım Mağusa Türk Gücü A takımı kaldı

İBRAHİM DALOĞLU

Aksa Süper Lig ile 1. Lig’de 12. Hafta geride kalırken tüm liglerde yenilgisiz tek takım kaldı.

Aksa Liglerinin hem A hem de A2 liglerinde mücadele eden takımlar içinde tek yenilgisiz takım Mağusa Türk Gücü A takımı kaldı.

12. haftaya Süper Lig A takımlarda Mağusa Türk Gücü ve 1. Lig A2 takımlarından Yeniboğaziçi A2 takımı yenilgisiz olarak girerken, Yeniboğaziçi takımı evinde Unimar Maraş takımına 2-1 mağlup olarak yenilgisizliğini kaybetti. Bu mağlubiyete rağmen Yeniboğaziçi takımı en yakın rakibi Gençler Birliği’nden 6 puan önde liderliğini sürdürüyor.

MTG A takımı ise 12. Hafta sonunda sadece bir beraberlikle 34 puanla en yakın rakibinden 7 puan farkla liderliğini sürdürüyor.

EN AZ GOL YİYEN 2 TAKIMDAN BİRİ MTG

Öte yandan Süper Lig’de en az gol yiyen 2 takımdan biri yine MTG oldu.

Ligde 12. Hafta sonunda kalesinde sadece 7 gol gören Mesarya takımı en az gol yiyen takım olurken, Mağusa Türk Gücü ise kalesinde sadece 8 gol görerek en az gol yiyen ikinci takım oldu.

