Tayançlı: Bunu hak edecek ne yaptım??

K.Kaymaklı Antrenörü Salim Tayançlı , KTFF yönetimi tarafından kendisine verilen 2023-24 sezonu sonuna kadar lisansının askıya alınması kararına tepki göstererek bir açıklama yaptı:

Yaşanan olaylar ve kamuoyunu aydınlatma adına bir açıklama yapma gereği hissettim..01/11/23 tarihinde oynan HTL-GMTMK maçında görevli hoca olarak HTL takımın başındayken maçın 33. dakikasında hakem Baran Marangoz tarafından ihraç edilen oyuncum olmuştur.. Bunun üzerine kendisine ‘Geçen Yıldan Kalan HesabınıKapattın Helal Olsun’dedikten sonra benide oyundan ihraç etmiştir..Oyun alanı dışına çıkarken bir oyuncumun daha kırmızı kart aldığını görünce saha içinin karıştığını gördüm ve oyuncuları sakinleştirmek için geri sahaya girdim..Olaylar sakinleştikten sonra hakem kendisine darp olduğunu iddia ederek maçı tatil etti..Mac sonunda kendisine giderek itirazlarda bulunmamıza rağmen maçı geri başlatamayacağını bildirmiştir..Buraya kadar herşeyi anlarım az önce açıklanan haberde 2023/2024 Futbol sezonu sonuna Kadar KTFF organizasyonlarından men cezası aldığımı öğrendim.. Bunu hak edecek ne yaptım??Velev ki diyelim hakeme küfür ettim bu ülkede tekme tokat hakem darplarına oyuncu darplarına Maç cezaları verilirken bu verilen cezanın hangi amaca hizmet ettiğini siz kamuoyu vicdanına bırakıyorum..Adalet birgün herkese lazım olacak…”

