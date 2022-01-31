Tatlısu’da Çağer gitti, Paşaoğulları geldi

İktisatbank BTM 1.Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tatlısu’da son haftalarda aşınan kötü sonuçlar neticesinde teknik direktör değişimine gidildi.
Girne temsilcisi Tatlısu’da yönetim dün sabah saatlerinde Teknik Direktör Hüseyin Çağer ile yollarını ayırmasınınardından takımın başına Bayram Paşaoğulları’nı getirdi.
Genç çalıştırıcı sarı siyahlılarla ilk antrenmanına dün çıktı.
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