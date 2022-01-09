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Tatlısu kısa kesti

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Beyaz Grup lideri Tatlısu konuk ettiği son sıradaki Sadrazam Kayalar takımını ilk devrede bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek kayıpsız liderliğini sürdürdü

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Tatlısu kısa kesti
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İktisatbank BTM Birinci Lig 4. Haftasında Beyaz Grup lideri Tatlısu konuk ettiği son sıradaki Sadrazam Kayalar takımını ilk devrede bulduğu gollerle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Orta hakemliğini Olgun Canik’in yaptığı karşılaşmada ev sahibi Tatlısu ilk devrede oldukça etkili bir oyun karşılığında 2 gol buldu. 20 dakikada Berk ile öne geçn Tatlısu takımı 39. dakikada ise Mahmut ile fakı ikiye çıkararak ilk devreyi 2-0 önde kapattı.
İkinci devre kendine gelen konuk Sadrazam kayalar takımı 76. dakikada Gürkan ile bulduğu golle skoru 2-1 yapmasına karşın geriye kalan dakikalardaki baskısı başka gol getirmedi ve ev sahibi Tatlısu sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Tatlısu aldığı bu galibiyetle kayıpsız liderliğini sürdürürken Sadrazam Kayalar ise 1 puanla ligin dibine demir attı.
 
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