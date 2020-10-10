Tatlısu gençleri Kim’e emanet

BTM İkinci Lig kulüplerinden Tatlısu Seracılar Spor Kulübünde başlatılan alt yapı çalışmalarında antrenörlüğü, alt yapının duayen teknik adamlarından Gökhan Kim yapıyor.

Esentepe bölgesinin en önemli alt yapı antrenörü olan Gökhan Kim, Tatlısu Seracılar Spor Kulübü alt yapısında eğitim gören çocukların antrenörlüğünü yapıyor. Tatlısu Seracılar Spor Kulübü antrenmanlarını Raif Denktaş Sahasında yapıyor.



