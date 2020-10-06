Tatlısu da alt yapıya yöneldi

BTM İkinci Lig kulüplerinden Tatlısu Seracılar Spor Kulübü de alt yapıya yönelerek futbolcu yetiştirme çalışmalarına başladı.
BTM Birinci Ligden düştükten sonra geçtiğimiz sezon BTM İkinci Lige katılmayan Tatlısu Seracılar Spor Kulübü alt yapı çalışmaları başlatarak, sporcu yetiştirip liglerde mücadele etmeyi hedefliyor.
Sentetik zeminli sahası bulunmasının avantajını yaşayan kulüp, antrenmanlarını Raif Denktaş Sahasında yapıyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.