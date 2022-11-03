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Tatar, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü yönetimini kabul etti

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Tatar, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü yönetimini kabul etti
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hüseyin Kayımzade başkanlığındaki Karaoğlanoğlu Spor Kulübü yönetimini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Karaoğlanoğlu bölgesinin giderek geliştiğine işaret ederek, Karaoğlanoğlu Spor Kulübü’nün de ekonomik potansiyele bağlı olarak güçlenmesi için imkanlar ölçüsünde desteklenmesinin önemine değindi.
Karaoğlanoğlu Spor Kulübü yönetimini kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, tüm camiaya çalışmalarında başarılar diledi.
 
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