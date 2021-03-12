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Tatar “Futbolsuzluğun boşluğunu hissediyorum”

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Tatar “Futbolsuzluğun boşluğunu hissediyorum”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Başkanı Hasan Sertoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı’ndaki ziyarette Sertoğlu ve Tatar ülkeye uygulanan spor ambargosu çerçevesinde fikir alışverişinde bulundu.

KTFF Başkanı Sertoğlu, spor ambargosu konusunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar önderliğinde ciddi adımlar beklediklerini ifade ederek, bu konudaki sıkıntıları dile getirdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sertoğlu’na yaptığı açıklamada KKTC’ye uygulanan spor ambargoları konusunda Cumhurbaşkanlığı olarak çok önemli ve değerli çalışmalar içerisinde bulunduklarını ve bu sorunu artık daha yüksek sesle duyurmanın zamanının geldiğini düşündüğünü söyledi.

Tatar ayrıca kendisinin de kulüp başkanlığından geldiğini ve futbolun hayatının önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Şu anda pandemi koşulları sebebiyle maçlar oynanmıyor ve ben de haftada en az 2 maça giden biri olarak bunun boşluğunu derinden hissediyorum. Umarım önümüzdeki süreçte bu sorunu da çözüp çok sevdiğimiz, özlediğimiz futbol maçlarını canlı canlı izleyeceğiz.”dedi.  

Sertoğlu’na ziyarette KTFF 2.Başkanvekili Oktay Çocuk ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akçaba da eşlik ederken, Cumhurbaşkanı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da ziyarette hazır bulundu.

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