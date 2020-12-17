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Tatar: Futbolsever bir halkımız var

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşiktaş yönetim kurulu üyesi Fikri Şener’i kabulünde, “Futbolsever bir halkımız vardır. Futbol maçlarının yılbaşından sonra başlaması temennisinde bulunuyorum.” açıklamasını yaptı

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Tatar: Futbolsever bir halkımız var
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Beşiktaş Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi ve Kıbrıslı Türk iş insanı Fikri Şener’i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar kabulde, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüntülü telefon görüşmesi yaptı.Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Beşiktaş için yapılan çalışmaları takdirle izlediğini, KKTC’nin futbolsever bir halk olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Tatar, Beşiktaş Kulübü’ne pandemiye rağmen göstermiş oldukları azim ve sergiledikleri futbol için teşekkür ederek, KKTC’de de futbol maçlarının yılbaşından sonra başlaması temennisinde bulundu.
Pandeminin tahminlerden daha uzun bir süre devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 2021 yılının da belirsizlikten dolayı sıkıntılı geçebileceğini söyledi. “Ancak herkes geleceğe umutlu bakabiliyor” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de pandemi sürecinin iyi yönetildiğini ve sağlık altyapısının güçlendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Beşiktaş camiasına tebriklerini iletti.
Kabulde Fikri Şener, Beşiktaş Kulübü adına Cumhurbaşkanı Tatar’a, 2020-21 sezon imzalı Beşiktaş forması takdim etti.
 
 
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