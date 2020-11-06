Tatar: Futbol için devreye gireceğim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gönyeli'nin düzenlediği rakı gecesinde futbol gündemine yönelik açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı ve KTFF arasında süren görüşmelerin ne durumda olduğunu bilmediğini söyleyen Tatar, takipli sistemle futbolun olamayacağına vurgu yaptı.

Futbolun oynanması için devreye gireceğini de belirten Tatar, kısa süre içerisinde futbolun başlayacağına da inanç belirtti.