Tatar: Futbol dostlukları en büyük farkım

Ersin Tatar, Küçük Kaymaklı Spor Kulübünü ziyaretinde “Her zaman futbol camiası ile iç içeyim. Kulüp başkanlığı döneminde güzel dostluklar kurdum. Bu da diğer adaylardan en büyük farkımdır.” açıklamasını yaptı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Küçük Kaymaklı Spor Kulübünü ziyaret ederek, Başkan Akay Aşina ve üyelerle buluştu.

UBP’den verilen bilgiye göre, her zaman futbol camiası ile iç içe olduğunu, başkanlığı döneminde güzel dostluklar kurduğunu anlatan Tatar, diğer adaylardan en büyük farkının bu olduğunu söyledi. KKTC’nin kalkınması yanında, gençlerin de sağlıklı ve mutlu bir geleceği hak ettiğini vurgulayan Tatar, siyasette en büyük motivasyonunun gençler için yeni bir geleceği yaratmak olduğunu belirtti.

Tatar şöyle devam etti:

“Tüm spor branşlarında gerek ülkemiz içerisinde gerekse Türkiye’de katıldıkları müsabakalarda önemli sonuçlar elde edilmektedir.

Tokyo Olimpiyatlarına katılacak sporcumuz bulunmaktadır. Bu süreçte fahri ve gönüllü olarak gençlerimize sahip çıkan kulüp yöneticilerimizin fedakârlıkları takdire şayandır. Diğer taraftan en zahmetli tarafında bulunan antrenörlerimizi de bu fedakarlıklarından ötürü tebrik ederiz. Başbakanlık Spor Dairesi ve tüm federasyon yöneticileri ile diğer sektör temsilcilerine gönüllülerine, ailelere teşekkür ederiz. Uluslararası camianın Kuzey Kıbrıs Türk gençlerine uyguladığı ‘spor izolasyonunu’, hukuk ve insan haklarına aykırı buluyoruz. Sporun evrensel diline inandığımız bu zamanda, bu izolasyonun kaldırılması Kıbrıs Türk gençlerine de dünyada spor branşlarında yarışabilmelerinin önünün açılması için buradan çağrıda bulunuyoruz. Başbakan olarak şahsım ve hükümetimiz olarak gençlerimize sahip çıkmak için tüm imkânları seferber etmekteyiz.”

Anavatan Türkiye’nin spor alanında da yanlarında dimdik durduğunu belirten Tatar, gençlerin özgürce spor yapabilmelerinin önünü açmak için de birlikte çaba sarf ettiklerini söyledi.Tatar, “TC Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Spor Dairesi ve Gençlik Dairesi arasında sıkı bir işbirliği ve proje paylaşımları devam etmektedir.

KKTC spor federasyonları ve TC spor federasyonları arasındaki iş birliğini de geliştirmek için spor camiasının çabasını destekliyor ve yardımcı oluyoruz. Ayrıca, spor tesisleri inşası, tamir bakım ve modernize çalışmalarına desteğimiz sürdü ve sürmeye devam edecek.

Pandemi sürecinde sporcu gençlerimizin malzeme ve spor kıyafetleri konusunda da onların yanında yer almaya ve destek olmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.



