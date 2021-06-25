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Taşkınköy kulübü, futbol okulu açacak

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Taşkınköy kulübü, futbol okulu açacak
Ahmet Ersöz başkanlığındaki Taşkınköy Spor Kulübü yönetimi başarılı işler yapmaya devam ederken, futbol branşını da yeniden kulübe kazandıracak.
Bilardo, satranç ve darts takımları olan Taşkınköy Spor Kulübü, futbol okulu açacak. Taşkınköy Spor Kulübünden futbol okulu açılmasıyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol okulumuz açılıyor. Okulumuzda tecrübeli antrenörler, sağlıklı zemin, sporcu sağlığı,ailelerin duyarlılıklarına saygı olacak. Pişman olmayacağınızdan eminiz. Çünkü çok ince düşünerek adım atıyoruz.”
 
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