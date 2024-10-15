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Taşkent Sahası çim sahaya dönecek

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Taşkent Sahası çim sahaya dönecek
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BTM 2. Lig ekiplerinden Taşkent Spor Kulübü sahasını çimlendirme çalışmalarına hız verirken, Dikmen Belediyesi de katkılarını sürdürüyor.
Dikmen Belediyesi sahasını çimlendirme çalışmaları yapan BTM İkinci Lig kulübü Taşkent’e katkılarını sürdürüyor. Bölge gençliğine yeni tesis kazandırmak için var gücüyle çalışan Hasan Dinçel başkanlığındaki Taşkent Spor Kulübü yönetimine katkı koyan Dikmen Belediyesi Başkanı Yüksel Çelebi’nin destekleri ile yapılmakta olan çim sahanın, çevre düzenlemesi ve tellenmesi ile ilgili çalışmalar başlatıldı.
 
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