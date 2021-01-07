Taşkent halı sahasında topraklama zamanı

Taşkent’te Sami Engindal başkanlığındaki yönetim kurulu, köy gençliğine kalıcı spor alanı kazandırma hedefi doğrultusunda halı saha yapımına başlamıştı.
Dikmen Belediyesi ve Yukarı Taşkent muhtarlığının da destekleriyle halı saha yapımını sürdüren Taşkent Spor Kulübü yönetimi geçtiğimiz hafta halı sahayı çevreleyecek duvarın betonlarını dökmüştü.
Çerçevesi ortaya çıkan halı sahasının içerisine toprak konulması işlemini gerçekleştirildikten sonra saha zemini için çalışma başlatılacak.
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