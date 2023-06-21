Batı bölgesinin köklü kulüplerinden Binatlı Spor Kulübü’nün çiçeği burnundaki başkanı Veleddin Taşkent ve yönetim kurulu kulübün gelir artırıcı faaliyetleri kapsamında tombala gecelerine yeniden başlıyor.Başkan Veleddin Taşkent, önümüzdeki Salı akşamı başlayacakları tombala gecelerine taraflı tarafsız bölge halkını davet etti. Taşkent “Bizim hiçbir kulüp, özellikle de bölge kulüplerimiz ile kavgamız yoktur olmayacakta. Mücadelemiz futbol kuralları çerçevesinde saha içerisindedir sadece” dedi.Taşkent, saha dışında yine dost ve bütün camialara aynı sevgi ve saygı içerisinde olacaklarını belirterek “Nasıl ki Dünyayı sevgi ve saygı kurtaracak diyorsak aynı şekilde futbolu da sevgi ve saygı kurtaracak diyoruz” diye konuştu.