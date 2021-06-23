Taşçı, Göçmen’den ayrılıyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göçmenköy, kadrosunu da şekillendirme yönünde adımlar atıyor.

Göçmenköy, geçtiğimiz yıl Gençlik Gücü’nden kadrosuna kattığı Hüseyin Taşçı ile yollarını ayırdı. Kulüpten ayrılmak isteyen deneyimli defans futbolcusunu kiralama kararı alan Göçmenköy, Hüseyin Taşçı’nın bonservisinin bulunduğu Gençlik Gücü ile bu konuda temasa geçti.



