Tarihi Zafer!

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, final müsabakasında önceki şampiyon Angola'yı 4-1'lik skorla yenmeyi başardı.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, önceki yıllarda kazandığı başarılara bir yenisini ekledi. İstanbul’da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’nın sahibi oldu. Milliler 2007, 2010 ve 2012 yıllarında dünya üçüncüsü olma başarısı göstermişti. 2018 yılında Meksika’daki organizasyonda ise final karşılaşmasında Angola’ya penaltılar sonucunda yenilmiş ve dünya ikincisi olmuştu. Ampute Futbol Milli Takımımız geçtiğimiz gün oynanan Dünya Kupası finalinde 2018’de şampiyonluk unvanını kaybettiği Angola ile bir kez daha karşı karşıya geldi. 2018’in rövanşını, 4-1 gibi net bir skorla alan milli takım sahadan galibiyetle ayrıldı. Böylece Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı tarihi bir zafere imza atarak dünya şampiyonu oldu. Detaylara birlikte bakalım…

15 bin futbolseverin tribünden, milyonların ekran başından takip ettiği mücadeleye etkili başlayan taraf Angola oldu

Ancak Bülent Çetin, Okan Şahiner, İsmail Korkmaz, Şeyhmus Erdinç, Kemal Güleş, Rahmi Özcan ve Ömer Güleryüz kadrosuyla sahada olan milli takım kısa sürede oyuna denge getirmeyi başardı. İyi bir futbol oynamaya devan eden milliler, karşılaşmanın 19. dakikasında Ömer Güleryüz’ün attığı golle 1-0 öne geçti…

Angola, 24. dakikada Hendo Ado’nun serbest vuruştan kaydettiği golle eşitliği sağladı

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve iki takım soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle gitti…

Müsabakanın ikinci yarısına iyi başlayan Türkiye, 29. dakikada penaltı kazandı

Penaltı vuruşunu gole çeviren Rahmi Özcan, ay-yıldızlı ekibi bir kez daha öne geçirdi. 43. dakikada rakip fileleri havalandırmayı başaran Özcan, aradaki fakı 2’ye çıkarmış oldu. 49. dakikada Serkan Dereli’nin attığı golle iyice rahatlayan milliler, skoru korumayı başardı ve sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı…

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası’nın sahibi oldu

Ampute Futbol Milli Takımı tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olma başarısı gösteren oyuncular, aynı zamanda 2018 yılındaki final maçının rövanşını da kazanmış oldu… Bitiş düdüğü ile beraber, hem futbolcular hem de teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Elbette tribünlerde yerini alan ve bu tarihi anlara tanıklık eden binlerce kişi de şampiyonluk coşkusuna ortak oldu…

Ampute Futbol Milli Takımı’nın tarihi başarılarla dolu

Geçmiş Dünya Kupası organizasyonlarında üçüncülük ve ikincilik başarası bulunan milliler, 2004 ve 2008 yıllarında Avrupa Şampiyonası’nda da ikinci olma olmayı başarmıştı. 2017 ve 2021 yıllarında ise üst üste iki kez Avrupa Şampiyonu olarak tarihe geçmişti…