Tarihi bir gün yaşandı

Ülkemizde kamp amaçlı olarak bulunun Paris Saint Germain Türkiye Futbol Akademisi, Cihangir Futbol Akademisi ile Acapulco Sports Park tesislerinde çeşitli yaş gruplarında dostluk maçları oynadı

Necati KÜLAHLILARParis Saint Germain (PSG) Türkiye Futbol Akademisi, kamp ve hazırlık maçları yapmak için ülkemizde bulunuyor.Paris Saint Germain Türkiye Futbol Akademisi, Cihangir Futbol Akademisi ile Acapulco Sports Park tesislerinde çeşitli yaş gruplarında dostluk maçları oynadı.Acapulco Resort Otel'de kamp yapan PSG Türkiye Futbol Akademisini ziyaret eden Cihangir kulüp başkanı Hüseyin Karavezirler, akademinin kurucu direktörü Nihat Uğurlu'ya Cihangir formasını hediye etti.