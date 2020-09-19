Tarazi: Turu geçeceğiz

Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur (yarı final) maçındabugün Haspolat SGSK ile Kalkanlı SK, Orhan Dural Stadında karşılaşacak.
Fatih Bardakçıoğlu’nun yöneteceği maç öncesinde açıklamalarda bulunan Haspolat teknik direktörü HişamTarazi, şunları söyledi:
“Haspolat olarak hedefimizi BTM Birinci Lige yükselmek olarak belirledik. Bugünkü rakibimiz Kalkanlı ile oynayacağımız maçı kazanarak öncelikle finale yükselmeyi hedefleyeceğiz. Daha sonra ise hedefimiz final maçını da kazanmak olacak.
Rakibimiz Kalkanlı’yı tanımıyoruz. Bizim için tam bir kapalı kutudur. Ama ben futbolcularıma maçı kazanacağımız konusunda güveniyorum. Centilmence geçen bir maç olsun.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.