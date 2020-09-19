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Tarazi: Turu geçeceğiz

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Haspolat teknik direktörü HişamTarazi, “Kalkanlı tam bir kapalı kutudur. Ama ben futbolcularıma maçı kazanacağımız konusunda güveniyorum.” açıklamasını yaptı

Tarazi: Turu geçeceğiz
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 2. tur (yarı final) maçındabugün Haspolat SGSK ile Kalkanlı SK, Orhan Dural Stadında karşılaşacak.
Fatih Bardakçıoğlu’nun yöneteceği maç öncesinde açıklamalarda bulunan Haspolat teknik direktörü HişamTarazi, şunları söyledi:
“Haspolat olarak hedefimizi BTM Birinci Lige yükselmek olarak belirledik. Bugünkü rakibimiz Kalkanlı ile oynayacağımız maçı kazanarak öncelikle finale yükselmeyi hedefleyeceğiz. Daha sonra ise hedefimiz final maçını da kazanmak olacak.
Rakibimiz Kalkanlı’yı tanımıyoruz. Bizim için tam bir kapalı kutudur. Ama ben futbolcularıma maçı kazanacağımız konusunda güveniyorum. Centilmence geçen bir maç olsun.”
 
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