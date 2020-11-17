banner480
banner69
Sayılar Çelik anısına atıldı
Sayılar Çelik anısına atıldı
8 0
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
Mağusa’da kortlarda birinciler belirlendi
21 0
 
133 0
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
CENGO Turnuvasında şampiyon Cengo’nun arkadaşları
30 0
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
Cumhuriyet Rallisi’nde zafer Bilgimer’in
25 0
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
Ferrari SF90 Stradale 1000 beygir gücünde
26 0
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
A-101 konseptine iş çevreleri tepkili
31 0
banner529
banner570

Tansel koronayı aşamadı

banner476

Tansel koronayı aşamadı

Ülkemiz futbolunda yaşanan belirsizlik nedeniyle yabancı futbolcuların birçoğu yurt dışından takımlarla anlaşıp ülkeden ayrılırken, Londra’dan futbol oynamak için ülkeye gelen futbolcular da Londra’ya dönme kararı almışlardı.
Bu futbolculardan Eray Osman Londra’ya dönerken, aynı kararı alan Tansel Ekingen, bu isteğini gerçekleştiremedi. Tansel Ekingen’e geri dönme konusunda korona virüs engel oldu.
İngiltere hükümetinin korona virüs bulaşında yaşanan patlama sonrasında aldığı tedbirler nedeniyle Tansel Ekingen ülkeden ayrılamadı.
 

banner342
Etiketler; #korona
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.