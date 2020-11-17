Tansel koronayı aşamadı

Ülkemiz futbolunda yaşanan belirsizlik nedeniyle yabancı futbolcuların birçoğu yurt dışından takımlarla anlaşıp ülkeden ayrılırken, Londra’dan futbol oynamak için ülkeye gelen futbolcular da Londra’ya dönme kararı almışlardı.

Bu futbolculardan Eray Osman Londra’ya dönerken, aynı kararı alan Tansel Ekingen, bu isteğini gerçekleştiremedi. Tansel Ekingen’e geri dönme konusunda korona virüs engel oldu.

İngiltere hükümetinin korona virüs bulaşında yaşanan patlama sonrasında aldığı tedbirler nedeniyle Tansel Ekingen ülkeden ayrılamadı.

