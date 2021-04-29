Taksim yeniden yeşerecek

TC Kalkınma ve İş Birliği Ofisi yetkilileri, Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nü ziyaret etti. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Mithat Tekçam'ın da eşlik ettiği ziyarette Taksim Sahası incelendi. Çetinkaya kulüp başkanı Ceran Tunalı ve kulüp yöneticileri ile istişarelerde bulunan hayat ile Taksim Sahasının yeniden çimlendirilmesi konusu görüşüldü.
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