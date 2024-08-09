Taklacı, Mormenekşe’ye döndü

Aksa 1. Lig ekibi Mormenekşe’nin TC’li forveti Erhan Çınar ülkemize gelerek takıma katıldı.
Erhan, geçtiğimiz sezonun ilk devresinde Mormenekşe'de göstermiş olduğu performansın ardından 2. devrede Değirmenlik takımına kiralanmıştı.
Değirmenlik'te gollerine devam eden tecrübeli oyuncu Türkiye’de bir takımla anlaşamaması nedeniyle adaya gelerek Mormenekşe takımına katıldı.
Golcü futbolcu Mormenekşe takımının sporcu sorumlusu Saim Akbelli tarafından havalimanında karşılandı.
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