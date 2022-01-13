Takımlar kamplarda hazırlanıyor

AKSA Süper Lig ekiplerinin devre arası hazırlıkları kamp çalışmalarıyla devam sürüyor.

Devreyi lider bitiren Mağusa Türk Gücü ile Doğan Türk Birliği’nin Acapulco kampları devam ediyor…

Göçmenköy ise kamp çalışmalarına Lefkoşa Golden Tulip Otel’de başladı…

MeritPark’ta kampa giren Merit Alsancak Yeşilova, antrenmanlarını Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda yapacak…

Karadağ 16 Ağustos Stadı’nda çalışan Çağan Çerkez yönetimindeki Lefke ise kamp yapmayacak…

Küçük Kaymaklı’nın kampı 17-20 Ocak tarihleri arasında Acapulco Otel’de yer alacak…

Bu arada, Takım antrenmanlarını Kaplıca Karadeniz 61 Emre Genç Stadı’nda yapan Mağusa’nın sarı kırmızılı ekibi Yonpaş Dumlupınar’ında Kaplıca Otel’de kampa girdiği belirtildi….

17 Ocak’ta Çetinkaya ile bir de hazırlık maçı yapacak olan Gönyeli Acapulco Otel’de kamp çalışmalarına devam ediyor.

6 futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıkması ile sıkıntı yaşayan Cihangir, kamp programını tamamladı.

AKSA 1. Lig lideri SFC Dörtyol takımı ise bugün Acapulco Otel’de kamp çalışmalarına başlayacak.

Çalışmalarına Yeni Boğaziçi Osman Ergün Mehmed Stadı’nda devam eden ve yaptığı önemli transferlerle dikkat çeken Mesarya ise Grand Sapphire Otel’de kampa girdi.

