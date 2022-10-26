Takımını pozitif enerjisiyle motive ediyor

Ülkemizin genç antrenörlerinden olan İsmail Soyadan bitmek bilmeyen enerjisiyle futbol camiasında dikkatleri üzerine topluyor.

Antrenörlük kariyerine geçtiğimiz yıl başlayan ve henüz başında olan Mustafa HacıaliYılmazköy takımının genç çalıştırıcısı İsmail Soydan, bitmeyen enerjisi ile dikkatleri üzerine çekiyor.

Takımının maç öncesi ısınma hareketlerinde takımla olan, maç içinde ise sürekli ayakta kalan ve takımına direktif veren genç çalıştırıcı İsmail Soydan, pozitif enerjisini takımına fazlası ile yansıtmayı başarıyor.

Gerek evinde oynadığı gerekse deplasmandaki maçlarda sürekli takımıyla konuşan ve uyarılarda bulunan Soydan adeta enerji küpü.

