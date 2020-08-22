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Takasın kaderi Taner ve Berkem’e bağlı

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Takasın kaderi Taner ve Berkem’e bağlı
K-PET Süper Lig ekipleri Küçük Kaymaklı ile Cihangir arasında devam eden takas transferleri görüşmelerinin kaderi Taner Bingöllü ve Berkem Nurdal’a bağlı olacak.
Küçük Kaymaklı ile Cihangir, Taner Bingöllü ve Berkem Nurdal’a karşılık Çağlar Toklu ve Gökhan Özer’in takas transferleri konusunda anlaştılar.
Çağlar ve Gökhan, Küçük Kaymaklı ile de anlaştılar. Taner ve Berkem ise henüz kararlarını vermediler. Girne Halk Evi’nin de teklif yaptığı 2 futbolcunun, Cihangir ve Girne Halk Evi arasında yapacakları tercih, transferde belirleyici olacak.
 
 
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