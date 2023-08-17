Takan Aksoy, M. HacıaliYılmazköy’de

Birinci Ligde kalmayı play-off maçları sonucunda başaran M.HacıaliYılmazköy yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Antrenör Bayram Dağgül yönetiminde yeni sezona hazırlanan M.HacıaliYılmazköy, 1. Lig ekiplerinden Lapta’nın başarılı futbolcularından Tarkan Aksoy’la ve kulübüyle anlaşarak kiralık olarak kadrosuna kattı.
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