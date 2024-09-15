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Tahsin Özler MEAP Nisou takımına kiralandı

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Tahsin Özler MEAP Nisou takımına kiralandı
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Futbolculuk kariyerine Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Kıbrıslı Türk oyuncu Tahsin Özler, Güney Kıbrıs 2. Ligi ekiplerinden MEAP Niosu takımına kiralandı.
Kıbrıslı Rumların köklü kulüplerinden Omonia Nicosia’da sezona başlayan genç oyuncu bu sezon MEAP Nisou'da forma giyecek.
Küçük yaşlarda Omonia forma giymeye başlayan Özler, kısa sürede kendini geliştirmiş, yeşil beyazlı ekipte A takım seviyesine dek yükselerek oynama fırsatı yakalamıştı. Oyuncu aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti U19 milli takımına da seçilmişti.
Özler, geçtiğimiz sezon içerisinde Omonia’ya profesyonel imzasını da atmıştı.
 
 
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