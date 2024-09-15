Tahsin Özler MEAP Nisou takımına kiralandı

Futbolculuk kariyerine Kıbrıs’ın güneyinde devam eden Kıbrıslı Türk oyuncu Tahsin Özler, Güney Kıbrıs 2. Ligi ekiplerinden MEAP Niosu takımına kiralandı.
Kıbrıslı Rumların köklü kulüplerinden Omonia Nicosia’da sezona başlayan genç oyuncu bu sezon MEAP Nisou'da forma giyecek.
Küçük yaşlarda Omonia forma giymeye başlayan Özler, kısa sürede kendini geliştirmiş, yeşil beyazlı ekipte A takım seviyesine dek yükselerek oynama fırsatı yakalamıştı. Oyuncu aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti U19 milli takımına da seçilmişti.
Özler, geçtiğimiz sezon içerisinde Omonia’ya profesyonel imzasını da atmıştı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.