Tahsin Omonia A Takımı’nda

Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü altyapısında yetiştikten sonra Omonia’nın altyapısına dahil olan, forma giydiği yaş gruplarında gösterdiği performansla dikkat çeken 2006 doğumlu kanat oyuncusu Tahsin Özler, 2023-24 sezonu hazırlıklarına başlayan Omonia’nın A takım çalışmalarına dahil edildi.
Küçük Kaymaklı tarihinin önemli oyuncuları arasında gösterilen Halil Özler’in oğlu Tahsin, önceki gün Pile’de sağlık kontrolünden geçirildi. 27 Temmuz’da UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Azerbaycan’ın Gabala takımı ile karşılaşacak Omonia, Pazartesi günü yeni sezonu açarken, çalışmalara dahil edilen Tahsin Özler beğenilmesi durumunda profesyonel sözleşmeye imza atacak.
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