Tahsin Mertekçi Stadı koltuk bekliyor

Niyazi ERGÜLEN
Birinci Lig ekiplerinden Yalova’nın maçlarını oynadığı Tahsin Mertekçi Stadında maç izlemek futbol severleri oldukça zorluyor.
Tahsin Mertekçi Stadının tribünlerinin beton zemininde koltuk olmaması taraftarları özellikle soğuk havalarda oldukça rahatsız ediyor. Yalova yönetimi, Spor Dairesinden koltuk için katkı beklerken, taraftarlar da sağlıklı bir ortamda maç izlemek istediklerini belirtiyorlar.
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