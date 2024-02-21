Tahsin Kıbrıs U-19 milli takımıyla antrenmana çıktı

Omonia’nın Kıbrıslı Türk futbolcusu Tahsin Özler, Kıbrıs U19 Milli Takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

İki antrenman yapacak olan Kıbrıs U19 Milli Takımı ilk antrenmanını dün gerçekleştirdi. Antrenmanda Tahsin Özler de yer aldı.

Kasım ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası Elemeleri için oluşturulacak Kıbrıs U19 Milli Takımı’nın kesinleşecek kadrosu, bugünkü antrenmandan sonra belirlenecek.

