Tahsin: “Binatlı’ya sahip çıkalım”

Yaşanan yönetim sıkıntısı nedeniyle sezon öncesi çıkmaz yaşayan Binatlı Yılmaz Spor Kulübü’nde Özel Tahsin başkanlığındaki Divan Başkanlığı, Binatlı camiasına kulübe sahip çıkılması çağrısı yaptı

Birinci Ligin Güzelyurt ekiplerinden Binatlı’da yaşanan yönetim sıkıntısı nedeniyle Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Divan Başkanlığı Binatlı camiasına çağrıda bulunarak bu akşam gerçekleşecek olan genel kurula katılım göstererek kulübe sahip çıkılmasını istedi.

Özel Tahsin Başkanlığı’ndaki Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Divan başkanlığı’nın yaptığı çağrı şöyle:

“1940 yılında Çiftçiler Birliği olarak kurulan kulübümüz şanlı direnişimizde büyük katkılarla milli mücadelemize hizmet vermiș ve Binatlı Spor Kulübü olarak isimi değiştirmiş ve bu günlere kadar gelmiştir. Günümüzde mevcut kulüpler içerisinde en eski ve en köklü kulüplerden biri olarak, büyük bașarılar yaşamış ve Süper Lig şampiyonluğu dâhil onlarca kupanın sahibi olurken birçok gencimizi de sağlıklı ahlaklı ve zeki bireyler olarak yetiştirmiştir. Ne yazık ki günümüzde kulübümüz, Camiamızın ilgisizliği ve nemelazımcılığı yüzünden kapanma noktasına gelmiştir. 84 yıllık şanlı mazisinde yaklaşık 30 kişinin başkanlık yaptığı kulübümüzde vefat edenleri saygi ve rahmetle anarken, bizlere emanet olarak bıraktıkları Binatlı Kulübümüzü yaşatmak zorundayız. Görev yapan başkanlarımız yanında birçok kişide yönetim kurullarında özveri ile hizmet etmişler ve klübümüzün bu günlere gelmesinde büyük bir rol oynamışlardır. Üyelerimiz ve sempatizanlarımızla geçmişte bu kulübe maddi ve manevi katkılar yapmışlardır. Tümüne teşekkür ederiz. Ekonomik şartların gereği bugün ulaştığımız konumda büyük ölçüde maddi desteğe ihtiyaç duyulmaktadır. Kulübümüzü yaşatmak hepimizin üzerine düșen asil bir görevdir. Binatlılı olan veya içinde Binatlı sevgisini taşıyan herkesi Binatlı kulübüne sahip çıkmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde, üzülerek belirtmek gerekirse kulübümüz kapanma noktasına gelecek ve bundan dolayı hepimiz vicdan azabı çekeceğiz. Zaman birlik ve dayanışma zamanı. Zaman, Binatlımıza sahip çıkma zamanı. Haydi, geliniz, 12 Eylül akşamı saat 20.00'de kulüp lokalinde yapılacak genel kurula katılalım, birlik, beraberlik ve dayanışma gücümüzü ve Binatlı’yı yaşatma irademizi ortaya koyalım. Yoksa vakit cok geç olacak, dönüşü olmayan bir yola girmiş olacağız. Kulübümüze geçmişte hizmet edenlerin kemiklerini sızlatmadan, gençligimize hizmet yolunda birleşip görevlerimizi yapalım.

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü Divan başkanlığı

