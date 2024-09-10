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Tahsin artık Kartal

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Tahsin artık Kartal
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Süper Lig ekibi Yenicami, Lefke'den genç stoper Tahsin Ergel'i renklerine bağladı.
Başkentin siyah beyazlı ekibi geçen sezon 2.devre Lefke'nin başında görev yapan teknik adamları Hasan Topaloğlu'nun alt yapıdan alarak direk 11 forma şansı verdiği stoper Tahsin Ergel'i kiralık olarak renklerine bağladı.
Savunmada genç oyuncudan faydalanmayı planlayan Topaloğlu bu transfer için anlayışlı davranan Lefke başkan ve yönetimine teşekkür etti.
 
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