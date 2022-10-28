Tahkim’den Ağdaç ve Çağakan’ın cezalarında indirim

Aksa 1. Lig’in 3. Haftasında oynanan Yenierenköy –Yeniboğaziçi A takım karşılaşmasının ilk devresinde yaşanan saha içi olaylarda hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderilen Yeniboğaziçi futbolcuları Ramadan Ağdaç ile Mehmet Çağakan’a Disiplin Kurulu tarafından verilen cezalar Tahkim Kurulu tarafından üçer maça indirildi.

Yeniboğaziçi Kulübü’nün Ramadan Ağdaç ve Mehmet Çağakan’a verilen cezalarla ilgili Tahkim Kurulu’na yapmış olduğu itiraz sonucunda Tahkim Kurulu kararını açıkladı.

Tahkim Kurulu’nda alınan kararlar şöyle;

Kurul, TK 6/2022-2023 sayılı ve 21/10/2022 tarihli başvuruyu incelemiş olup 8/10/2022 tarihinde oynanan Yeni Erenköy TSK–Yeniboğaziçi DSK AKSA 1. Lig müsabakasında maçın 45. Dakikasında meydana gelen saha olayları neticesinde rakip takım futbolcusunu kafasından tutup sert bir şekilde çekmek suretiyle fiili müdahalede bulunan Yeniboğaziçi DSK’nın 100297 lisans numaralı futbolcusu Ramadan Ağdaç’a yapmış olduğu fiili müdahale neticesinde KTFF Disiplin Kurulunun konu futbolcu aleyhine vermiş olduğu 4 resmi müsabakadan men cezasını, yapılan fiili müdahalenin bahsi geçen futbolcuya karşı tahrik edici nitelikteki hareketlerin var olması neticesinde ve işbu müdahalenin darp fiilinin en hafif şekilde vuku bulmuş olduğunun görgü şahitleri ve kamera görüntülerinden tespit edildiği ve kurulumuzdan özür dileyerek pişmanlığını dile getirdiği cihetle verilen 4 maç resmi müsabakadan men cezasını 3 maç resmi müsabakadan men cezasına düşürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kurul, TK 7/2022-2023 sayılı ve 21/10/2022 tarihli başvuruyu incelemiş olup 8/10/2022 tarihinde oynanan Yeni Erenköy TSK–Yeniboğaziçi DSK AKSA 1. Lig müsabakasında maçın 42. Dakikasında meydana gelen saha olayları neticesinde rakip takım futbolcusunu sert bir şekilde ittirip akabinde ilgili futbolcuya tehdit içerikli sözler sarfeden Yeniboğaziçi DSK’nın 102616 lisans numaralı futbolcusu Mehmet Çağakan’a yapmış olduğu fiili müdahale neticesinde KTFF Disiplin Kurulunun konu futbolcu aleyhine vermiş olduğu 5 resmi müsabakadan men cezasını, yapılan fiili müdahalenin bahsi geçen futbolcuya karşı tahrik edici nitelikteki hareketlerin var olması neticesinde ve işbu müdahalenin darp fiilinin en hafif şekilde vuku bulmuş olduğunun görgü şahitleri ve kamera görüntülerinden tespit edildiği cihetle verilen 5 maç resmi müsabakadan men cezasını 3 maç resmi müsabakadan men cezasına düşürülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



