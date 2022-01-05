Tahkim Kurulu’ndan Gençler Birliği ve Ertaç’a red

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Tahkim Kurulu, Av Salih Irkad başkanlığında toplanarak gündemindeki konuları karara bağladı. Gerçekleşen toplantıda Türk Ocağı Limasol futbolcusu Ertaç Taşkıran'ın cezası ve Larnaka Gençler Birliği SK'nın Bostancı Bağcıl maçına yönelik yaptığı itiraz değerlendirildi.

Alınan kararlar şöyle;

1) 27/11/2021 tarihinde oynanan AKSA 1. Lig Bostancı Bağcıl SK –Larnaka Gençler Birliği SK müsabakasında, Gençler Birliği’nin Bostancı BağcılSK’ya yönelik yapmış olduğu itiraz sonucu 17.12.2021 tarihli Disiplin Kurulu kararı ile almış olduğu karara yönelik itiraz kurulumuz tarafından değerlendirilmiştir. Şöyleki;

Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatının 11. Maddesini geçiçi bir hüküm ile pandemi koşullarının hüküm sürdüğü süre zarfında değiştirerek TC uyruklu futbolcular için aranan 3 sezon aralıksız lisans bulundurma kriterinin 2 sezon lisans bulundurması (2018-19,2019-20 futbol sezonları) ile yerli statü hakkı kazanabileceği yönünde karar üretmiştir. Kanaatimizce Yönetim Kurulu böyle bir düzenleme yaparak önceki 11. Maddeyi geçiçi olarak tamamen uygulamadan kaldırmış, dolayısı ile bahsi geçen koşulları yerine getiren futbolcularda 10 maç oynama kriterini ortadan kaldırmıştır. Kanaatimizce, Yönetim Kurulunun bu maddeyi düzenlerken murat ettiği pandemi sebebiyle maç oynanamaycak olmasından dolayı bahsi geçen özelliğe haiz futolcularapandemiden ve/veya doğmuş fiili imkansızlıklardan dolayı yeni mağduriyetler yaratılmamasıdır. İlgili kuralı meselemizde bahsi geçen futbolcuya uyguladığımızda , ilgili futbolcunun ligler tatil edildikten sonra kalan haftalarda oynaması muhtemel maçlarda imkansızlık sebebiyle yer alamamasından dolayı eski kuralda bahsi geçen 10 maç kriterini yerine getirme şansı kalmamıştır. Kanaatimizce

Yönetim Kurulunun almış olduğu geçici hüküm konu futbolcuyu kapsamakta ve yerli statüde oynamasına imkan vermektedir. Dolayısı ile Disiplin Kurulunun vermiş olduğu kararı oy birliği ile onarız.

2) Kurul, TK 5/2021-2022 sayılı ve 28/12/2021 tarihli başvuruyu incelemiş olup 17/12/2021 tarihinde oynanan TOL S. K.–DTB S.K Aksa Süper Ligi müsabakasında TOL SK’nın 105683 lisans numaralı futbolcusu Ertaç Taşkıran’ın görmüş olduğu 2. Sarı kartı müteakip maçın hakemine sarfetmiş olduğu tehdit niteliğindeki sözler ve sergilediği saldırgan tavır neticesinde Disiplin Kurulunun aleyhine vermiş olduğu 3 maçtan men cezasını, konu fiile verilecek olan cezanın minimumunun verildiği kanaatine vardığımız cihetle işbu cezanın tarafımızdan müdahale gerektirmediği cihetle verilen cezayı oy birliği ile onarız”



