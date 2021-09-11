Tağmanlar Anı Maçını, Lefke kazandı

AKSA Futbol Liglerinde 2021 – 2022 sezonunun başlamasına kısa süre kala takımlar son hazırlık maçlarını oynamaya başladılar.

Lefke’nin Elmas Tağman ve YıltanTağman anısına organize ettiği Elmas Tağman – YıltanTağman Anı Maçında Lefke ile Çanakkale karşı karşıya geldiler. Maçı Lefke kazandı.

Hüseyin Özaşık, Berk Bağrıkara ve Emre Çevikdal hakem üçlüsünün yönettiği 16 Ağustos Stadındaki maç gol düellosu şeklinde geçerken, Lefke maçı 5 – 3 kazandı.

Lefke’nin gollerini Kasım 2, Yılmaz 2 ve Erman atarken, Çanakkale’nin gollerini Yunus 2 ve Ekrem Zabitler attılar.

