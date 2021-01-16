Szalai transferi KKTC siyasetini gerdi

Fenerbahçe'nin, Apollon'dan transfer etmek istediği Macar futbolcu Szalai, KKTC siyasetçileri arasında da gündem oldu. KKTC eski başbakanı Ferdi Sabit Soyer, Fenerbahçe kongre üyesi de olan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na yönelik paylaşımda bulunurken, Tahsin Ertuğruloğlu bu paylaşıma sert bir geri bildirim paylaştı.

Ferdi Sabit Soyer'in paylaşımı şöyle: "Fenerbahçe, Leymosun Apollon ile Macar oyuncu Atila için antlaşmış. Futbolcuyu transfer edecek. Güneyden ilaç alınımına itiraz eden büyük Fenerli, iki devletçi, federasyon karşıtı Dışişleri Bakanı Tahsin Ertoğruloğlu buna ne der? Hadi bir kükre bakalım. Yaşamın gerçeği bunları böyle ofsayıta bırakır." Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nun paylaşımı ise şöyle: "İnanmadığınız devletin milletvekili, bakanı, Başbakanı oldunuz. İnanmadığınız milletvekili andını okudunuz. Devleti ve egemenliği savunacağınıza namus ve şeref sözü vererek and içtiniz. Niye?"