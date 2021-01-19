Szalai: Apollon'da sorun yaşamadım

Fenerbahçe’nin, Kıbrıs ekibi Apollon’dan transfer ettiği ve sarı-lacivertlikulüp ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Macar stoper, Macaristan'da yayımlanan NemzetiSport gazetesine transferi ve yeni kulübündeki ortamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye geldiği için hala heyecanlı olduğunu ve kulüpteki ortamı etkileyici bulduğunu vurgulayan Szalai, "İnanılmaz derecede mutluyum, muhteşem bir kulübe transfer oldum. Kıbrıs’taApollon'da da herhangi bir sorun yaşamıyordum ama İstanbul'da karşılaştığım ortam gerçekten çok etkileyici. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Kendimi Real Madrid'e transfer olmuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

