banner583
banner590
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
Cimnastik Federasyonu,Yenierenköy’deki yerine kavuştu
7 0
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
Ruh halinizi değiştirmek elinizde
20 0
 
Hamitköy Akademisinden ara kararı
Hamitköy Akademisinden ara kararı
30 0
Efsane Celica yollarımızda
Efsane Celica yollarımızda
26 0
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
Yarısı erkek yarısı dişi kuş keşfedildi
24 0
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
Dr. Fazıl Küçük anısına yarıştılar
17 0
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
Renault 5, elektriğin gücü ile geri döndü
35 0
banner529
banner570

Szalai: Apollon'da sorun yaşamadım

banner476

Szalai: Apollon'da sorun yaşamadım
banner601
Fenerbahçe’nin, Kıbrıs ekibi Apollon’dan transfer ettiği ve sarı-lacivertlikulüp ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan Macar stoper, Macaristan'da yayımlanan NemzetiSport gazetesine transferi ve yeni kulübündeki ortamla ilgili açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'ye geldiği için hala heyecanlı olduğunu ve kulüpteki ortamı etkileyici bulduğunu vurgulayan Szalai, "İnanılmaz derecede mutluyum, muhteşem bir kulübe transfer oldum. Kıbrıs’taApollon'da da herhangi bir sorun yaşamıyordum ama İstanbul'da karşılaştığım ortam gerçekten çok etkileyici. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Kendimi Real Madrid'e transfer olmuş gibi hissediyorum." ifadelerini kullandı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.