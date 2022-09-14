Sylla resmen Kartal oldu

Aksa Süper Lig ekibi Yenicami geçtiğimiz gün adaya getirerek antrenmana çıkardığı yabancı futbolcu Badara Naby Sylla’ya bugün resmi imzayı attırarak renklerine bağladı.Gineli futbolcu, kendisini Yenicami futbolcusu yapan imzayı yabancı uyruklu futbolcu transferinin son gününde Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda attı.2019-20 ve 2021-22 sezonunun ilk yarısında Gönyeli forması giyen, aynı sezon ara transferde Göçmenköy’e transfer olan Sylla ile yollar 18’nci haftanın ardından ayrılmıştı.Gönyel ile Göçmenköy adına ligde 32 maçta 20 gol, Play-out’ta 2 maçta 1 gol atan Sylla, Kıbrıs Kupası’nda da 3 maçta rakip fileleri 1 kez havalandırdı.