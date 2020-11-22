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Sylla, Mısır'a döndü

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Sylla, Mısır'a döndü
Futbolumuzda süren belirsizlik ve sezonun başlama ihtimalinin oldukça azalması yabancı futbolcuların ülkeden ayrılmasına neden oluyor.
Kenneth ve John Okoli'nin, Bangladeş Ligine transfer olmalarından sonra Navy Sylla da ülkeden ayrıldı.
Geçtiğimiz sezon Gönyeli'nin lige tutunmasına büyük katkı koyan golcü futbolcu Naby Sylla, Mısır Ligi takımlarından Aswan'a transfer oldu. Aswan, Mısır 1. Liginde 14. sırada yer alıyor.
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