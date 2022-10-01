Süzgen Bolu’da denenecek

Niyazi Ergülen

Aksa 1. Ligin Güzelyurt ekibi Binatlı’nın başarılı futbolcusu Mustafa Süzgen, Türkiye Bölgesel Amatör Ligi’(BAL)nde denenmeye çıkacak.

Sezon başlamadan önce kulübü Binatlı’yla anlaşamamsı nedeniyle futbolu bırakma kararı alan Mustafa Süzgen, Bolu bölgesinin BAL Ligi ekiplerinden Yeniçağa Spor’da pazartesi gübü antrenmanlara çıkıp denenecek.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Süzgen başarılı olmak için çalışacağını ifade ederek “İnşallah deneme sürecinde sakatlanmadan başarılı olup, sezonu burada geçireceğim” dedi



