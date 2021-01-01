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Süzgen ameliyat oldu

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Süzgen ameliyat oldu
Niyazi ERGÜLEN
Binatlı’nın genç yıldızı Mustafa Süzgen, Yeşilyurt Cengiz Topel Hastanesinde burun ameliyatı oldu.
Burnunda kemik eğriliği bulunan Mustafa Süzgen, bu nedenle zor nefes alırken, yaşadığı sorun maçlardaki performansını da olumsuz etkiliyordu. Mustafa Süzgen geçirdiği başarılı ameliyat sonrasında iyileşmeye başlarken, futbolun yeniden başlaması durumunda önemli bir sorundan kurtulmuş olarak sezona girecek.
 
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